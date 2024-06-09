O ilimizde fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Feke ilçesi yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı su taşkınlarına sebep oldu, ekili alanlara da zarar verdi.

Feke'ye bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallelerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu. Dolu ve yağmur, ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu. Bölgede kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle oluşan zarar sonrası inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO