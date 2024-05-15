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Yaşam O ilimizde et yiyen örümcek görüldü
Yaşam

O ilimizde et yiyen örümcek görüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-15 18:10:00 -
O ilimizde et yiyen örümcek görüldü

Elazığ'da et yiyen örümcek olarak bilinen Sarıkız Örümceği görüntülendi.

Elazığ’da bir vatandaş Meryem Dağı'nda farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaş, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız Örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği, 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

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