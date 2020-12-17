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Yerel O ilimizde dikkat çeken isim değişikliği
Yerel

O ilimizde dikkat çeken isim değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi, "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:22:00 -
O ilimizde dikkat çeken isim değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan

"Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.

Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla,

1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.

Levhanın değiştirildiğini gören mahalle sakinleri ve esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.

 

 

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