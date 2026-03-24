O ilimizde camiye yıldırım düştü!
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yıldırımın isabet ettiği köy camisinde hasar meydana geldi.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Sarıyonca köyünde etkili olan sağanak sırasında yıldırım camiye isabet etti. Olay, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Sarıyonca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım köy camisine isabet etti. Yıldırım sebebiyle caminin elektrik hatlarında, çatısında ve zemininde hasar meydana geldi.