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Yerel O ilimizde büyük panik! Sağlık ekipleri 18 kişi için seferber oldu
Yerel

O ilimizde büyük panik! Sağlık ekipleri 18 kişi için seferber oldu

Bursa'da bulunan bir fabrikadan yayılan kötü kokudan 18 kişi etkilendi. Mahalleliyi sokağa döken olayda ihbar üzerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kokudan etkilenen 10 kişi Kestel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 8 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:09:00 -
O ilimizde büyük panik! Sağlık ekipleri 18 kişi için seferber oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde katı atıklardan enerji üretmek isteyen bir çimento fabrikasından çevreye yayılan kötü koku ve dumandan 18 kişi etkilendi.

Geniz yakan kötü kokunun giderek artması üzerine rahatsız olan mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine ilçede adeta seferberlik ilan edildi

18 kişinin etkilendiği olay sonrası Kestel ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kokudan etkilenen 18 kişiden 10'u Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 8'i ise ayakta tedavi edildi.

Sokağa dökülen mahalleli imza topladı

Fabrikadan gelen kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sokağa çıkarak tepki gösterdi.

Konun kaynağı olduğu iddia edilen fabrikanın, şehrin dışında bir yere alınmasını isteyen mahaleli, imza topladı.

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