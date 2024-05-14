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Yaşam O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı
Yaşam

O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:08:00 -
O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı

Hatay'da iki gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinin sular altında kalmasının ardından çiftçiler “Bir afetten çıktık diğeri başladı” yorumlarında bulundu.

Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, pazartesi gün boyunca devam etti. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerinin sular altında kaldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki tarım arazilerini de etkiledi. Dere yataklarının bozulmasıyla birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 kilometrelik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.

"Bir afetten çıktık ama ikinci bir afete de yakalandık"

Şiddetli yağmurdan dolayı bütün tarım arazilerinin sular altında kaldığını ifade eden Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu, "Karaali Mahallesi halkı ekin ve mahsul olsun hepsi sular altında kaldı. Kendi imkanlarımla, iş makinesiyle çoğu vatandaşa yetişmek istedim ama buda maalesef yeterli kalmadı. Biz bu ürünün hesabını vatandaşa nasıl vereceğiz ben de bilmiyorum. Mahallemdeki çoğu vatandaşın tarım arazileri ve ekinleri sular altında kaldı. Ekin kalmadı, seraların altı kötü durumda. Dere yatağı boyunca bütün tarlalar sular altında kaldı. Bazı yerlerde toprak kayması da mevcut ve dere yataklarında kapandı. Ekinlerin sadece kalitesini etkilemez, vatandaşın gelir kaynağını da etkiler. Bir afetten çıkmışız ama ikinci bir afete de yakalandık. Vatandaşlar mağdur oldu" dedi.

"Bütün tarım arazileri su altında kaldı"

Şiddetli yağmurdan dolayı dereden taşan suların tarım arazilerini ve ekinleri olumsuz etkilediğini belirten çiftçi Ali Aydınlıoğlu ise, "Şiddetli yağmurdan dolayı dere yataklarının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı. Birçok insanımızın ekinleri batmış durumdadır. Çok mağduruz. Bütün ürünler etkilenecek. Sadece kalitesi değil, ürünler mahvoldu. Dere boyunca 4 kilometrelik yolda bütün tarım arazileri zarar görmüştür. Hasar tespiti yapılması lazım. Mahallemizin tarım arazileri çoğu hasar görmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

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