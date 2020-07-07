  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

O ilimizde asker uğurlama törenleri yasaklandı

Hatay Valiliği, kentte asker uğurlamasının yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, eğlence düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:32:00 -
O ilimizde asker uğurlama törenleri yasaklandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uğurlama törenine asker yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışında hiçbir kişiye müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Askerlik yükümlülerinden askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek ek aktivitede bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır. Kuralı ihlal eden yükümlünün ihlali ilgili birliğine bildirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

refik

çok çok iyi. iki tane düşüncesiz apaçinin arpası gelmiş diye askere gönderdikleri arkadaş akraba her ne ise onu, daha önemlisi onun vasıtası ile kışladaki yüzlerce binlerce vatan evladını tehlikeye atmak ne demek. bu sıradan bir taşkınlık değil milli güvenlik sorunu. Allah muhafaza binlerce ailenin endişeye düşmesine sebep olacak bir vaka meydana delirse ne olur. şimdi buna da homurdanacak ruh hastaları çıkar, muhalif psikolar siyasi rant için bu işe de muhalefet ederler, Allah korusun vvaka olunca da hükümete vur..
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı