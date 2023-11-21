O ilimiz 2023 yılının ilk 10 ayında göz kamaştırdı: İhracatta rekor artış

Yalova’da 2023 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 artarak, 629 milyon 672 bin dolar oldu.

İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 10 ayında 433 milyon 488 bin dolar ihracat yapan Yalova’daki firmalar bu yılın aynı döneminde 629 milyon 672 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Kentte geçtiğimiz ekim ayındaki ihracat ise 5 milyon 747 bin olarak açıklandı. Yalova’da aylara göre ihracat rakamları ise ocak ayında 5 milyon 469 bin, şubatta 6 milyon 135 bin, martta 6 milyon 411 bin, nisanda 52 milyon 675 bin, mayısta 7 milyon 595 bin, haziranda 114 milyon 995 bin, temmuzda 75 milyon 392, ağustosta 233 milyon 838 bin, eylülde ise 121 milyon 410 bin dolar dolar oldu.

Yalova’da en çok ihracat yapılan sektör 557 milyon 871 bin dolar ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Tersaneleri 28 milyon 657 bin dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

2023 yılının ilk 10 ayında 1 milyon dolar ihracatı aşan diğer sektörler ise şöyle sıralandı: Madencilik ürünleri 14 milyon 827 bin, süs bitkileri 5 milyon 588 bin, çelik 5 milyon 417 bin, elektrik ve elektronik 4 milyon 109, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 932 bin, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 573 bin, makine ve aksamları 2 milyon 21 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 472 bin, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 33 bin dolar.