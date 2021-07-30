O ildeki yangın 2 ilçeye daha sıçradı!
Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı. .
Dün şafak vaktinde Boztahta Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan yangın, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı
Bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına iş makineleriyle de müdahale ediliyor.
Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan yapılıyor.