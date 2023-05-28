O ilde oy sayımı sırasında 3 farklı kimlikle oy vermeye çalıştı: Olayda kendini böyle savundu! Tepki çeken hareket
Afyonkarahisar'da şaşırtan olay! Afyonkarahisar’da üç farklı kimlikle önce başkası adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan seçmen sandık görevlilerinin dikkati sayesinde belli oldu, yakalandı. Günlerdir konuşulan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin siyasi liderlerin oy kullandığı sandıklardan şaşkına çeviren olay. İşte tüm detaylar haberimizde...ifşa oldu: Bakın kim çıktı!
Afyonkarahisar’da üç farklı kimlikle önce başkası adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan seçmen sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Afyonkarahisar'da Ali Çağlar Anadolu Lisesi’nde Veli Özdemir adına oy kullanmak üzereyken yakalanan Halil Özdemir, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Başkası adına oy kullanmaya çalışırken yakalanan Özdemir ve sandık görevlileri arasında yaşanan tartışma, kameralara yansıdı. Şahsın üzerinden üç farklı kimlik çıktığı öğrenildi. internethaber'e göre: Sahte oy kullanmaya çalışan vatandaş, "yanlış kimliği vermişim" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Çevredekiler ise, "kaç tane kimlik taşıyorsun?" diyerek bu duruma tepki gösterdi.
İlginizi çekebilir→ Fransa ülkesi korkutan haber ile sarsıldı: Annesi ile 2 çocuğu bıçaklanmış! İşitme ve konuşma engelli...→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO