O ilde nikahlara koronavirüs kısıtlaması

Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de can almaya devam ediyor.

Son günlerde artış gösteren vakaların ardından 81 ilde koronavirüse karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı.

Elazığ'da nikahlara sayı sınırlaması

Bu kapsamda Elazığ'da belediye evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikahlara gelin ve damat dahil 10 kişinin katılmasına izin verileceği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Elazığ Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden geldi.

Açıklama göre; söz konusu karar 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Evlenecek çiftlerin en anlamlı günlerini kolaylaştırmak ve güven içerisinde geçirmelerine imkan sunmak için bütün detaylara önem veren belediyemiz, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerin uygulanması noktasında azami özen gösteriyor.

Bu kapsamda Kültür Park Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen her nikah töreni sonrası kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilerek gerekli hijyen koşulları sağlanıyor. Nikah merasimlerine katılacak davetlilerin hem kendi hem de gelin ve damadın sağlığını riske atmamak için mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir"