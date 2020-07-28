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Gündem

O ilde mezarlık ziyaretlerine koronavirüs kısıtlaması getirildi

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 01:26:00 -
O ilde mezarlık ziyaretlerine koronavirüs kısıtlaması getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısı, Valilik Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gül, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel de katıldı.

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