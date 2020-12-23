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Yerel O ilde korkutan görüntüler! Aç kalan kurtlar şehre indi
Yerel

O ilde korkutan görüntüler! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenmekte zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:45:00 - 2020-12-23 14:45:22

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

Sarıkamış ilçesinin İnönü Mahallesi'ne inerek yiyecek arayan bir kurt, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde ise aç kalan kurt ve tilki karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. Aynı bölgede bir kurdun yakaladığı avı yemesi AA kamerasına yansıdı.

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