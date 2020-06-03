O ilçenin hayali gerçek oluyor: Dev projede sona gelindi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı hızla devam eden 300 yataklı devlet hastanesinde sona gelindi. TEM Otoyolu yakınına ve D 100 Karayolu kenarına yapılan tam teşekküllü hastane, ilçe ve bölgeye hizmet verecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve diğer görevlilerle birlikle inşaatı hızla devam eden ve sona gelinen 300 yataklı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan ve Haziran sonunda açılması planlanan devlet hastanesi binasında incelemelerde bulunan Vali Bilgin, eksikliklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kırklareli’nin en büyük hastanesi

Tamamlandığında Kırklareli’nin en büyük hastanesi olacak 300 yataklı devlet hastanesi D 100 Karayolu kenarına inşa edildi. Yanında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de bulunacağı hastane, ilçedeki sağlık hizmetini bir araya toplayacak. İhale bedeli 87 milyon 890 TL olan yeni hastanenin 48 bin 566 metrekare kapalı alana sahip bildirildi. Toplam 63 bin 397 metrekare arsa alanına kurulan yeni hastane binasında 12 ameliyathane, 52 yoğum bakım yatağı, 14 diyaliz yatağı, 29 acil yatağı bulunacağı ifade edildi.