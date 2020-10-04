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Yerel O ilçede vakalar sıfırlanmıştı... 5 kişinin testi pozitif çıktı
Yerel

O ilçede vakalar sıfırlanmıştı... 5 kişinin testi pozitif çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alınmış ve vaka sayısı sıfıra inmişti. İlçede 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:00:00 -
O ilçede vakalar sıfırlanmıştı... 5 kişinin testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, pozitif vaka sayısını sıfırlayarak hastalığı kontrol altına alan Aydın’ın Karacasu ilçesi, geçtiğimiz günlerde askerden dönen bir ilçe sakininin test sayısının pozitif çıkmasıyla tekrar Kovid-19 ile tanışmıştı. İlçe genelinde yapılan filyasyon çalışmalarında, pozitif vakalarda tekrar yükseliş olduğu belirlendi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Ataeymir Mahallesi’nde 1, Esençay Mahallesi’nde 1, Yaylalı Mahallesi’nde 3 olmak üzere vaka sayısı ilçe genelinde 5’e çıktı.

Yapılan filyasyon çalışmaları sırasında 36 kişinin pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlenirken, 22 konut karantina altına alındı.

Yeni tip koronavirüs pandemisinin hep birlikte kurallara riayet ederek kontrol altına alınacağının altını çizen Kaymakam Ahmet Soley, “Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim” dedi.

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