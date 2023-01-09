  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O ilçede kuduz paniği! Bölge karantinaya alındı
Yerel

O ilçede kuduz paniği! Bölge karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 19:55:00 -
O ilçede kuduz paniği! Bölge karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde ölen bir inekten alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi. Numune analiz sonucunun pozitif çıkması üzerine ilçede karantina ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay boyunca yasaklandığı ilçede, köpeklerin serbest şekilde dolaşmaları da yasaklandı.

Yasağa uymayanlara para cezası

Söz konusu yasaklara uymayanlara 5996 sayılı kanun doğrultusunda 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23