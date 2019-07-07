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O ilçede kırmızı alarm! Zehirlenenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Aşağıada köyündeki şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 17 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:44
O ilçede kırmızı alarm! Zehirlenenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.

Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) özel kıyafet giymiş ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:44
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