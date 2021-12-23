O ilçe Teksas gibi: Misafirlerini uğurlarken kurşun yağmuruna tutuldular!

Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarı çıkan 2 kişi, kar maskeli 2 saldırganların hedefi oldu. 100 metre arayla 2 kişiyi vuran saldırganların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırıya uğradılar

Dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan lüks site önünde, evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarıya çıkan Cem T. ve Murat K., kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli saldırganlar, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçarken, kurşunlardan bir tanesi de marketin camına isabet etti.

Hayati tehlike bulunmuyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya dair incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olayı gördüğünü ifade eden bir vatandaş, “Biz içerideydik. Müşterimiz vardı onunla ilgileniyorduk. O anda arkadaşın birisi geldi. ‘Yere yat, ateş ediyorlar, size de denk gelmesin’ dedi. Şahıslar koştu gitti. Dışarıda 7 tane kovan bulundu. Yaralı yerde yatıyordu. Kurşunun birisi marketi camına isabet etmişti” dedi.