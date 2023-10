O il tarihin ve doğanın birleştiği nokta! Şoke etti: Her mevsim ayrı, her günde bir güzel! Destinasyonların başında

Ankara'nın her köşesinde birbirinden güzel görülmeye değer eser bulunuyor. Her yıl milyonlarca vatandaşı ağırlayan Ankara tarihi ve doğal güzellikleri ile herkesin gönlünde taht kuruyor.

Ankara'da 25 ilçe bulunuyor ve her biri birbirinden eşsiz güzelliklerle donatılmış. Ankara'nın her karışı tarih kokarken, eserlerin kentin her noktasına dağılması çok dikkat çekici olmuş. Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik Kalesi her yıl binlerce turist ağırlıyor. Osmanlı döneminde kullanılan kale ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

M.Ö 7. YÜZYILDA YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kalecik Kalesi, Ankara'nın Kalecik ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir kaledir. Kale, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde, Kalecik Çayı'nın kıyısında yer almaktadır.

Kalecik Kalesi'nin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 7. yüzyılda Frigler tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Kale, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır.

Kalecik Kalesi, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kalenin surları, 12 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığındadır. Kalenin içinde, bir sarnıç, bir zindan ve bir mescit bulunmaktadır.

Kalecik Kalesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm destinasyonudur. Kalenin çevresinde, Kalecik Çayı'nın oluşturduğu vadiler, yemyeşil ormanlar ve tarihi köprüler bulunmaktadır.

KALENİN TARİHİ

Frigler döneminde, Kalecik Kalesi, Ankara'nın önemli bir savunma merkeziydi. Kale, Roma döneminde de önemli bir askeri üs olarak kullanılmıştır. Bizans döneminde, Kalecik Kalesi, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınır kalelerinden biri olmuştur.

Selçuklu döneminde, Kalecik Kalesi, Selçuklu Devleti'nin önemli bir savunma merkezi haline gelmiştir. Osmanlı döneminde ise, Kalecik Kalesi, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki önemli kalelerinden biri olarak kullanılmıştır.

GİZLİ KALMIŞ BİR DOĞA HARİKASI

Kalecik Çayı, Kalecik Kalesi'nin hemen yanından geçmektedir. Çay, etrafında yemyeşil ormanlar oluşturmuştur. Çay kıyısında, piknik yapmak ve doğa yürüyüşü yapmak için ideal yerler bulunmaktadır.

Kalecik Kalesi'nin çevresinde, tarihi köprüler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, Kalecik Çayı üzerinde bulunan ve 18. yüzyılda inşa edilen Kuğulu Köprüdür. Köprü, 13 gözlü ve 60 metre uzunluğundadır.

KALEYE NASIL GİDİLİYOR?

Kalecik arasında sefer yapan dolmuşlar, Ankara'nın garajı AŞTİ'den kalkıyor. Ulus metro çıkışı 19 Mayıs stadı yönünde bir durak da bulunduran Kalecik dolmuşları, bu bölgeden de yolcu alımı gerçekleştiriyor.