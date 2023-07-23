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Spor O iddia gündeme bomba gibi düştü! Katar Emiri, o takımımızı satın almak için 7 katı para teklif etti! Herkes şaşkın
Spor

O iddia gündeme bomba gibi düştü! Katar Emiri, o takımımızı satın almak için 7 katı para teklif etti! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-23 12:26:00 -
O iddia gündeme bomba gibi düştü! Katar Emiri, o takımımızı satın almak için 7 katı para teklif etti! Herkes şaşkın

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u satın almak için değerinin 7 katını teklif ettiği iddia edildi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u satın almak için değerinin 7 katını teklif ettiği iddia edildi.

Yeni Çağ gazetesinde yer alan iddiaya göre; Katar Emiri Tamim bin Hamad'ın Trabzonspor Kulübü’nü 665 milyon Euro (20 milyar TL) karşılığında satın almak istediği öne sürüldü.

Habere göre, iddiaya konu olay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Katar’da yapılan görüşmelerde gündeme geldi.

Daha önce Trabzon’a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad’in Trabzonspor’un satın alınması için ön ayak olunmasını istediği, şeyhin "Araştırma yaptırttım. 95 milyon Euro civarında takımın değeri mevcut. Bunun 7 katını vermeye hazırız. Belki, daha da yukarı çekebiliriz" dediği iddia edildi. 
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