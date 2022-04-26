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Medya O iddia boş çıktı! Milleti işte böyle kekliyorlar
Medya

O iddia boş çıktı! Milleti işte böyle kekliyorlar

Türkiye Merkez Bankası'nın yeni 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basma kararı aldığı iddiası olay oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, konuyu ekonomi yönetimine sordu. İddia boş çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 12:44:00 -
O iddia boş çıktı! Milleti işte böyle kekliyorlar

 

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun yeni 500 liralık banknot basılacağı ve kağıt para olarak tedavülde bulunan 5 liranın artık madeni para olacağı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ekonomi yönetimindeki isimlere bu konuyu sordu. Fırat, şu bilgileri aktardı: "Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum. Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil. Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil. Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor."

 

 

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