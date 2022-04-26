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Gündem O holding patronu, spiker karısından boşanıyor! Talep edilen tazminat ve nafaka ağızları açık bıraktı
Gündem

O holding patronu, spiker karısından boşanıyor! Talep edilen tazminat ve nafaka ağızları açık bıraktı

Ünlü iş insanı Adnan Çebi, anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Aslıgül Atasagun’a boşanma davası açtı. Çebi'nin açtığı davaya karşılık veren Aslıgül Atasagun, 800 milyon lira tazminat ve 250 bin lira yoksulluk nafakası istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:54:00 -
O holding patronu, spiker karısından boşanıyor! Talep edilen tazminat ve nafaka ağızları açık bıraktı

Makyol Holding'in patronu Adnan Çebi, TGRT Haber ekranlarının tanınmış sunucusu Aslıgül Atasagun'a boşanma davası açtı. Adnan Çebi, 'anlaşamıyoruz, uyumsuzluk yaşıyoruz' derken, Aslıgül Atasagun'un boşanmak için istediği tazminat ve nafaka dudak uçuklattı. 

Sosyete bu boşanma davasını konuşuyor. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini noktalamak istedi. Çebi, "Kişilik yapılarımızın farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşıyoruz" deyip boşanma davası açtı.

Geçimsiz, kaprisli, isteklerinin sonu yok

Ayrıca ünlü iş insanı Adnan Çebi, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirtti.

Aslıgül Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. 

800 milyon lira tazminat istedi

"İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım" diyen Atasagun, 350 milyon TL maddi, 450 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Atasagun ayrıca, 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi. 

 

 

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Yorumlar

Berat

Sen onda ve buldun bilmem ama onun cebinin güzelliğinin cazibesine kapıldığı aşikar. Umarım ders alırsın
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