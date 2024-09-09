O havayolu şirketi iflas mı ediyor? Uçuşlar durduruldu!

Filosunda Airbus A330-900neo, Airbus A330-200ceo, Boeing 747-8F ve Airbus A330-243F gibi uçakları bulunduran Belçika merkezli havayolu şirketi Air Belgium (KF), iflasın eşiğine geldi. Yaklaşık bir yıllık alacaklı korumasının ardından, yolcu uçuşlarının durdurulması sonucu gelirlerinde %40 oranında önemli bir düşüş yaşandı. Şirket, 22 milyon avroluk yıllık zararla ve 69 milyon avroluk negatif öz sermaye ile mücadele ediyor. Çöküşü önlemek için en az 18 milyon avro finansmana ihtiyaç duyan Air Belgium, şu ana kadar bu ihtiyacı karşılayacak ek destek bulamadı.

İlgilenen bir yatırımcı ortaya çıkmış olsa da, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi büyük ölçüde hükümetin ek desteğine bağlı ve bu durum pek mümkün görünmüyor. Şirketin kilit hissedarı olan Valon Bölgesi, daha önce önemli miktarda yatırım yapmıştı, ancak ek yardım konusunda umutlar azalmış durumda.

2022’de, Brüksel Havalimanı‘nda (BRU) bulunan tarifeli ve charter taşıyıcısı, personel maaşları ve yakıt gibi giderlerdeki artışları gerekçe göstererek 44,6 milyon avro (49 milyon ABD Doları) tutarında zarar bildirmişti. Haziran 2023 itibarıyla şirketin kümülatif zararı yaklaşık 92 milyon avro (100 milyon ABD Doları) seviyesindeydi. Ekim 2023’te yolcu hizmetlerini sonlandırarak odağını charter ve kargo operasyonlarına kaydıran havayolu, mali durumunu istikrara kavuşturmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Aralık ayında hissedarları tarafından sağlanan 7 milyon avro kredi, mevcut sorunları çözmeye yetmedi.

Kaynak: Sanayi Gazetesi