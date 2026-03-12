O havayolu şirketi iflas etti, binlerce yolcu belirsizlik içinde kaldı

Filipinler merkezli havayolu şirketi Royal Air Philippines, yaşadığı mali kriz ve düşen yolcu talebi nedeniyle tüm ticari operasyonlarını durdurduğunu ve iflas sürecine girdiğini duyurdu. Alınan kararın ardından Ocak ile Mart ayları arasında uçuş planı bulunan 3 bin 500’den fazla yolcu belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

Şirket yönetimi, yolcuların mağduriyetini azaltmak için iade sürecinin başlatıldığını açıkladı. Royal Air CEO’su Eduardo Novillas, aralık ayında bir seyahat acentesine gönderdiği mektupta düşük talep nedeniyle uçuşların 4 Ocak itibarıyla askıya alınacağını bildirmişti. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise iade işlemlerinin sürdüğü ve ilerleyen dönemde uçuşların yeniden başlatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan Asya Kalkınma Bankası ekonomisti Jules Hugot, 2025 yılı başında Çin’den Filipinler’e gelen turist sayısının pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığını vurgulayarak bunun havayolunun pazar kaybında önemli rol oynadığını ifade etti.

Royal Air’in operasyonlarını durdurma kararı, havacılık sektöründeki son iptaller zincirine bir yenisini ekledi. Kısa süre önce İngiliz yatırımcı Dale Vince de hidrojen teknolojisiyle çalışması planlanan sıfır emisyonlu havayolu projesini teknik ve mali zorluklar nedeniyle hayata geçiremeden iptal ettiğini açıklamıştı. Havacılık sektöründe artan maliyetler ve değişen talep dengesi, birçok şirket için risk oluşturmaya devam ediyor.