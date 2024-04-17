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Gündem O Havaalanı sular altında kaldı! Böyle yağış görülmedi
Gündem

O Havaalanı sular altında kaldı! Böyle yağış görülmedi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 07:57:00 -

Dubai'de etkili olan yağış nedeniyle uçak pisti sular altında kaldı

Dubai'de etkili olan şiddetli yağışlar, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Dubai Uluslararası Havalimanı, salı sabahı dokuz gidiş ve sekiz iç hat uçuşun iptal edildiğini, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç uçuşun daha başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların Çarşamba sabahına kadar devam etmesi, ve özellikle ülkenin kuzeyi ve doğusu olmak üzere kıyı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar oluşması bekleniyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

HAVALİMANI İÇİNDEKİ İŞ YERLERİ SU ALTINDA

Görüntülerde havalimanı içindeki iş yerlerinin tavanlarından sular aktığı gözlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dubai'den gelen görüntülerde aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğü gözlendi.

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