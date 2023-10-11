O hastanemizde bomba paniği: Hastane boşaltıldı
O hastanemizde bomba paniği: Hastane boşaltıldı
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bomba paniği yaşanıyor. Acil servisin kapısına bırakılan şüpheli bir çanta dolayısıyla hastane boşaltıldı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekliyor.