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Yerel O hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Yerel

O hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar ise ambulanslarla başka hastanelere tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:47:00 -
O hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinin bulunduğu ikinci katta, yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler yangına müdahale ederken, dahiliye yoğun bakım servisi ve diğer servislerde tedavi gören hastalar ise ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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