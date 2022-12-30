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Sağlık O hastalık nedeniyle ölen çocuk sayası artıyor!
Sağlık

O hastalık nedeniyle ölen çocuk sayası artıyor!

İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana Strep A virüsü nedeniyle en az 30 çocuğun öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 17:40:00 -
O hastalık nedeniyle ölen çocuk sayası artıyor!

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, İngiltere'de bakteriyel enfeksiyonun istilacı formundan toplam 122 kişi öldü.

Kuzey İrlanda ve Galler'de toplamda üç çocuk daha öldü.

Halk Sağlığı İskoçya, iki çocuğun ölümünü doğruladı.

Grup A strep bakterileri, yaralara neden olan deri enfeksiyonu impetigo, kızıl ve boğaz strepti de dahil olmak üzere birçok farklı enfeksiyona neden olabiliyor.

Çoğu solunum yolu hastalığı gibi mevsimsel ve çoğu enfeksiyon genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. (İLKHA)

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