  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! Vatandaşı soymaya başladılar

Türkiye için temiz enerji odaklı karar: Türkiye'ye 400- 500 milyon dolar arasında olan paket! Ülkemizde bekleniyor!

Türkiye genelinde 1150 mağazası olan şirketten beklenmedik karar! Türk tekstil devi satışa çıkarıldı

"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" diyerek algı yapan CNN muhabiri özür diledi

Arap ülkesi şokta: Türkiye'ye bunu yaptığımızdan beri her 24 saatte 35 milyon dolar kaybediyoruz

Cübbeli Ahmet Hoca, Hamas-İsrail savaşında sorumlu ülkeyi açıkladı! Onları işaret etti! Herkes şaşkın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması

Acun Ilıcalı'nın büyük yalanı ortaya çıktı! Canlı yayında gerine gerine açıklamıştı ama gerçek başkaymış

Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması
Sağlık O hastalığın habercisi olabilir! Parmaklarınıza dikkat edin!
Sağlık

O hastalığın habercisi olabilir! Parmaklarınıza dikkat edin!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 23:17:00 -
O hastalığın habercisi olabilir! Parmaklarınıza dikkat edin!

Uzman isim, parmak ve tırnaklardaki değişiklilerin birçok hastalığın habercisi olabileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, parmak ve tırnaklarda yaşanan değişikliklerin birçok hastalığın habercisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altay, hekimlerin fiziki muayeneyle pek çok hastalığa ön tanı koyabildiğini ifade etti.

Bazı hastalıkların ileri düzey tetkik ve görüntüleme testlerine gerek kalmadan fark edilebildiğini vurgulayan Altay, "Bir ele, parmaklara ve tırnaklara bakarak bazı hastalıklardan şüphelenebiliriz. Elinde, parmaklarında ve tırnaklarında değişim görenlere uzmana başvurmalı." dedi.

Altay, bireylere parmak ve tırnaklarındaki değişimleri iyi gözlemlemesi tavsiyesinde bulundu.

Toplumda yaygın görülen pek çok hastalığın özellikle parmak ve tırnaklardaki değişikliklerle kendini gösterdiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Tırnak çok beyazsa karaciğer sirozu gibi bir hastalığın belirtisi, parmak ve tırnakta aşınmalar varsa kansızlığın bulgusu, parmakta noktalanma varsa sedef hastalığı gibi romatizmal hastalıkların belirtisi olabiliyor. Eğer parmak mor renge dönüşmüşse kan hastalıkları ve kalp yetersizliği akıllara gelmeli. Çomak şeklindeki bir parmak kalp hastalıkları, KOAH gibi hastalıkların belirtisi oluyor. Tırnakta çizgilenme görülürse romatizmal hastalıklar aklımıza geliyor. Dolayısıyla sadece tırnağa ve parmağa bakarak hastalıkları görebiliriz."

Altay, parmak ve tırnaktaki değişikliklerin önemine vurgu yaparak, "Kişinin parmağı ve tırnağında bir anomali varsa muhakkak romatizmal hastalıklar, kalp yetersizlikleri, akciğer ve hematolojik hastalıkları araştırmak gerekiyor. Parmaklar ve tırnaklar vücudun aynası. Onlara bakarak birçok hastalığı görebiliyoruz." dedi.

Tedavi edilmezse şaşılığa yol açıyor
Tedavi edilmezse şaşılığa yol açıyor

Sağlık

Tedavi edilmezse şaşılığa yol açıyor

Bu belirtilere dikkat! Sakin hafife alma
Bu belirtilere dikkat! Sakin hafife alma

Sağlık

Bu belirtilere dikkat! Sakin hafife alma

Uzman isim açıkladı! Kilo almanızın sebebi yokse yedikleriniz değil mi?
Uzman isim açıkladı! Kilo almanızın sebebi yokse yedikleriniz değil mi?

Sağlık

Uzman isim açıkladı! Kilo almanızın sebebi yokse yedikleriniz değil mi?

Ağır makyaj yapanlar dikkat!
Ağır makyaj yapanlar dikkat!

Sağlık

Ağır makyaj yapanlar dikkat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23