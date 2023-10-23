O haritaya bakınca göreceksiniz! Akit’in İslam ordusu teklifi neden önemli?

Terör oluşumu İsrail Gazze'de soykırım yaparken, Hristiyan devletler siyonist rejime destek yarışına girdi. Müslüman ülkeler ise İsrail'e karşı dişe dokunur bir faaliyet adımı atmadı. Bu noktada akıllara İslam Ordusu ideali geldi.

Akit, İslam Ordusu'na olan gereksinimi bugün manşetine taşıdı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İslam Ordusu'na duyulan gereksinim de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam Ordusu kurulması noktasındaki Akit’in manşetinin hedefi, “Ordu kuralım ve tüm dünyayı işgal edelim” değil. Ancak ve ancak Müslümanların ezilmesini engellemek noktasında caydırıcı rol oynasın diye İslam Ordusu kurulması teklifi yapılıyor. Yani savunmada kalacak bir ordu mekanizması önerisi yapılıyor.

Kaç milyonluk Ermenistan kalkıyor, Azerbaycan topraklarını işgal etmeye çalışıyor. 1947’de küçücük bir toprağı olan İsrail, adım adım Filistin’i kuşatıyor ve bugün itibariyle Gazze’den de silip süpürmeye çalışıyor. Bu noktada işte İsrail, o İslam Ordusu’ndan çekinecek. En azından İslam Ordusu’ndan çekinmese bile, İslam ülkeleri orduyu harekete geçirmeden önce, bütün İslam ülkeleri, “Sadece İsrail’e değil, Amerika’ya falan da petrol yok. Biz bir ekmekle oturur karnımızı doyururuz ama size parasıyla da petrol satışı yok” diyebilmesi gerekir. Maalesef bugün bunu bile söyleyemeyen İslam ülkelerinden bahsediyoruz.

Ayrıca Karahasanoğlu, 1947 ile günümüz İsrail topraklarını gösteren meşhur haritanın, İslam Ordusu'nun neden gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Trump'ın Filistin'i yok etme planı - Fikir Turu" />