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Medya O hafızdan AK Parti'ye iğrenç iftiralar! Kininde boğul e mi
Medya

O hafızdan AK Parti'ye iğrenç iftiralar! Kininde boğul e mi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:50:00 -
O hafızdan AK Parti'ye iğrenç iftiralar! Kininde boğul e mi

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden hafız yazar Mehmet Ocaktan, "Bize yolsuzluğu, rüşveti ve eşitsizliği reddeden bir iktidar lazım. Bize kendi siyasi çıkarları uğruna dini kullanmayan bir iktidar lazım. Bize üç-beş oy için insanları Allah’la aldatmayan bir iktidar lazım" ifadelerini kullanarak AK Parti'ye iğrenç iftiralar attı.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, AK Parti iktidarının Türkiye'yi hukukun olmadığı, güvenlik endişesi taşıdığı, ekonominin dibe vurduğu bir ülke haline getirdiğini ileri sürerek, "Her ne kadar dini müktesebatları sağlam olduğunu sandığımız hocalar, AK Parti’yi iktidarda tutabilmek için yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, hukuksuzluk ve akraba kayırmacılığı gibi İslam’ın şiddetle kınadığı fiilleri görmezden gelerek topluma Kur’an-ı olmayan bir din satmaya çalışsalar da biz ahlaki olanı savunmaya devam edeceğiz" herzelerini yumurtladı.

İlkesiz Davutoğlu'nun peşine takılmayı marifet sanan Ocaktan, "Bize yolsuzluğu, rüşveti ve eşitsizliği reddeden bir iktidar lazım. (...) Bize kendi siyasi çıkarları uğruna dini kullanmayan bir iktidar lazım. Bize üç-beş oy için insanları Allah’la aldatmayan bir iktidar lazım" ifadelerini kullanarak AK Parti'ye iğrenç iftiralar atmayı da ihmal etmedi.  

 
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