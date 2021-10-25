O hadsiz elçiler gidecek!

Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Osman Kavala için neredeyse dünyayı ayağa kaldırdılar. Acaba o 10 ülkenin hangisinde böyle bir çağrı yapılabilir? 28 Şubat sürecinde, birçok kişi haksız tutuklandı, hapis yattı, hürriyetleri alıkondu. O zaman bu ülkelerin büyükelçileri neredeydi? Çünkü onlar Sorosçu değildi. Çünkü onlar Olimpos dağının değil, Hira dağının çocuklarıydı. Türkiye bir hukuk devletidir. Haklıyken haksız duruma düşmeyiz. Türkiye, Viyana Sözleşmesine göre gerekçesini açıklamadan bir büyükelçiyi ‘istenmeyen şahıs’ ilan edebilir. Yine büyükelçilerin görevlerinden biri de bulundukları ülkenin iç işlerine karışmamaktır. İçişlerimize kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Karışanlar da gereken cevabı alır.”

Uluslararası hukuk yanımızda

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da, şunları söyledi: “Misyon temsilcilerinin yükümlülükleri var. Ülkenin iç hukukuna müdahale etmemeleri ve iç hukuk konularına karışmamaları gerekiyor. Bu diplomatik anlamda kabul edilemez. Kendi ülkemizde organize bir hareketle hükümete ve hukuka karşı ültimatom tarzında açıklama yapılması kabul edilemez. Gereken adımlar atılacaktır. Hukuk da Türkiye’nin yanındadır.” Türkad Başkan Yardımcısı Avukat Ertuğrul Akar ise, şunları ifade etti: “Misyon şefleri bulundukları ülkenin iç hukukuna, egemenliğine, içişlerine karışamazlar. Bu durumlar ihlal edilirse ülkeler bu kişileri istenmeyen adam ilan edebilir. Bu durumda da sorumlu kişilerin dokunulmazlığı iptal edilir ve normal bir vatandaş gibi haklarında soruşturma başlatılabilir, tutuklama yapılabilir ve sınır dışı etme hakkı doğabilir.”