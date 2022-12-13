O haber gündeme bomba gibi düştü! 2 bin TL ve altındaki elektrik borçları silinecek

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yeni torba kanun teklifi ile TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borçlar silinecek, bu tutarın üstündeki geçmiş dönem elektrik borçları ise yapılandırılacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD’ye ait bazı limanların işletme hakkı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezaları

31 Aralık 2012’den önce, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

TEDAŞ borçları

TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş alacaklarından, alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinecek. Diğer abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik borçları ise yapılandırılacak.