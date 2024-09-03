O giyim markası iflas etti!

İflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak koronavirüs pandemisi ve sonrasında gelen karantina önlemleri, birçok şirketin iflas etmesine neden oldu. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı, durumu daha da kötüleştirdi.

Büyük şirketler birer birer kapanırken, küçük ölçekli firmalar da bu zorlu sürece fazla direnemedi.

Son olarak giyim sektöründen üzücü bir haber geldi. Ünlü kot mağaza zinciri Score, 450 çalışanıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu.