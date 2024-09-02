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Yaşam O gençten kötü haber geldi!
Yaşam

O gençten kötü haber geldi!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:58:00 -
O gençten kötü haber geldi!

Fırat Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkardı.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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