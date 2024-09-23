O gelişme, Milliyet yazarını resmen çılgına çevirdi: Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Dilan-Engin Polat çiftinin ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin tahliyesine tepki göstererek Montaigne'den "Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur" alıntısını yaptı.

Eyüboğlu, Dilan-Engin Polat çiftinin ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin, haklarında verilen hapis cezasını tamamlamadan tahliye edilmelerini eleştirdiği bir yazı kaleme aldı. "Fenomenlere özgü adalet" başlıklı yazı şöyle:

"Haklarında isnat edilen suçlar nedeniyle yargılamaları süren sosyal medya fenomenlerinin sözleri de benzer duygular yaşatıyor bana... Çünkü şimdiye kadar o kadar çok yalanlarını yakaladım ve yazdım ki, artık her açıklamalarını eğlenerek okuyorum.

Günün sözü ise "Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur..."

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