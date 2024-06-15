O gelişme, MHP’yi Cumhur İttifakı’ndan koparmak isteyenlerin iştahını kabarttı! “Tilkiler istedi diye kurtlar gitmez” çıkışı olay oldu

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP ziyareti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışını ele aldı. Erdoğan'ın Özgür Özel tarafından ağırlanmasını değerlendiren Korkmaz, Bahçeli'nin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik stratejik düşmanlığına dikkat çeken açıklamalarına yer verdi. Korkmaz, Bahçeli'nin "ABD gibi dost, düşman başına" sözlerinin altını çizdi. İşte Korkmaz'ın yazısının ilgili bölümü:

"Özgür Özel doğduğunda, Recep Tayyip Erdoğan “geçici işçi” statüsüyle girdiği İETT’de ikinci ayını doldurmuştu.

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Dönemin Başbakanı olan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile koalisyonu artık sürdüremeyeceklerini duyurduktan iki hafta sonra istifa etti. (18 Eylül 1974)

Ecevit’in istifasından üç gün sonra; Özgür Özel, Manisa’da dünyaya geldi.

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O esnada: Devlet Bahçeli, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı “İktisat” bölümünde asistandı.

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Deniz Baykal, sadece dokuz buçuk ay devam eden CHP-MSP hükümetinde Maliye Bakanı idi.

HUSUSİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etti; Genel Başkan Özgür Hususi tarafından ağırlandı.

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-Erdoğan’ın bundan önceki ziyareti mi?

-10 Temmuz 2006 tarihinde CHP’ye gittiğinde, genel başkanlık koltuğunda Deniz Baykal oturuyordu.

Baykal, Erdoğan’ın siyasi yasağının TBMM’de kaldırılmasını sağlayan lider olarak tarihe geçti.

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O günlerde, Özgür Hususi Manisa’da eczacı idi ve henüz siyasete girmemişti.

SİYASİ TİLKİLİK

AK Parti ile CHP arasında diyaloğun başlaması, MHP’yi Cumhur İttifakı’ndan koparmak isteyenlerin iştahını kabarttı!

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Buna mukabil, MHP lideri Bahçeli, şu sözlerle gardını aldı:

“Normalleşme ve yumuşama arayışı temelinde yeni bir denklem kurulmak isteniyor…

Şayet, MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa; bize burada düşen her türlü fedakârlığı göze almaktır…

Cumhur İttifakı’na olan bağlılığımız kararlılıkla devam edecek ve Meclis’te desteğimiz sürecektir.

Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında ve arkasındayız. Onu, kesinlikle yalnız bırakmayacağız…”

KISSA’DAN HİSSE

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, bir dizi “istikşafi” görüşmeye karşın bir türlü kurmayı başaramadıkları AK Parti ile CHP’nin gerçeklemeyen koalisyonu...

Bazı Truva’ların içinde “ukde kalmış olmalı” ki, bastırdıkça bastırıyorlar!

Buna mukabil…

Cumhur İttifakı’nı dağıtabilmek için açıktan veya “kapalı kapıların ardında” büyük gayret sarf edenlerin, amaçlarına ulaşamayacakları görülüyor. (...)"