O gelişme, Macron’a cesaret vermişe benziyor! Bundan daha fazlasının gerektiği açık

Hakkı Öcal, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının uluslararası etkilerini değerlendirdi. Öcal, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD'nin uluslararası askeri varlığını azaltma politikasının süreceğini belirtti. Yazısında, Avrupa'nın bu durum karşısındaki endişelerini ve Macron'un Avrupa savunma stratejisini ele alan Öcal, ABD'nin geri çekilme stratejisinin dünya siyasetinde büyük değişikliklere yol açacağını vurguladı. Öcal, özetle şunları kaydetti:

"Trump’ın 5 Kasım’da seçimleri kazanıp ABD’ye yeniden başkan olması ihtimali arttıkça, medyada ve siyasal çevrelerde “ABD sonrası dönem” hakkında yorumlar, demeçler de artmaya başladı. 2003 yılında, o zamanki başkan George W. Bush zamanında ifade edilmeye başlanan, ABD’nin müttefiklerine sağladığı güvenlik desteğinden hasımlarının da yararlandığı, buna engel olmak için, Amerikan üslerinin boşaltılması ve birliklerin geri çekilmesi fikri, her ne kadar süre giden NATO’nun doğuya doğru genişlemesi fikriyle çelişse de hala gündemde.

Seçimleri Biden kazandı. ABD’nin Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu’nun dağılması ve bu suretle Çin’e “Büyük Savaş” stratejisi yolunun açılması planı da yürürlüğe kondu. Ancak yine de Biden, Afganistan, Irak ve Basra Körfezi çevresindeki bazı Amerikan birliklerini geri çekti. O günden beri de “Amerika’nın 1947 Planı’nı yürürlükten kaldıracağı fikri, jeopolitik analizcilerin gündeminden düşmedi. Bir kısmı bu planı kaygıyla, bir kısmı sevinçle tekrarlıyor.

“ABD’nin uluslararası koruyuculuğu sona ediyor” diye sevinenlerin başında ise, Fransa’nın, kendisi hiç askerlik yapmamış Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geliyor. Fransa 1966’da NATO’nun “entegre askeri komutasından” çekilmiş; 1995’te kısmen, 2009’da tamamen geri dönmüştü. O zamanki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu kararı, NATO’nun doğuya doğru genişlemesi planlarına muhalefet edebilmek için almıştı. Ancak onun ve Almanya başbakanı Angela Merkel’in muhalefetleri işe yaramamış, NATO, eski Sovyet müttefiklerini ve Varşova Paktı ülkelerini birer birer içine almıştı. François Hollande’ın ardından başkan seçilen Macron, 2017’den beri, “NATO’nun genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli hale getirmedi; AB kendi savunma alt yapısını geliştirmeli, kendi ordusunu kurmalıdır” tezini işliyor.

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Trump’ın, tekrar seçilirse, tüm dünyadan Amerikan birliklerini geri çekme fikrini, tamamen olmasa bile önemli ölçüde uygulayacağı görüşünün yaygınlık kazanması, Macron’a cesaret vermişe benziyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa gazetelerinde “Emmanuel Macron’un daha güçlü bir Avrupa vizyonu gerçek oluyor” manşetleri arttı.

Macron’un, Fransa’nın nükleer şemsiyesinin Avrupa’yı koruyabileceğini düşünmekte yanılıyor olduğunu söylemek de hatalı olmasa gerek. ABD olmadan Avrupa’yı savunmak için Fransa’nın nükleer caydırıcılığından daha fazlası gerektiği açıktır."