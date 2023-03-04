O gelişme, Kübra Par'ı resmen çıldırttı

Habertürk yazarı Kübra Par, 6’lı masanın aday belirleme sürecini eline yüzüne bulaştırdığını belirtti. "Bir yıl boyunca bir isimde uzlaşamadıkları gibi yöntemi de belirlemediler. Karar gününü ertelerlerse sorunun kendiliğinden çözüleceği gibi bir saflığa kapıldılar" ifadelerini kullanan Par, özetle şunları kaydetti:

"(...) 6’lı masa aday belirleme sürecini eline yüzüne bulaştırdı.

Bir yıl boyunca bir isimde uzlaşamadıkları gibi yöntemi de belirlemediler. Karar gününü ertelerlerse sorunun kendiliğinden çözüleceği gibi bir saflığa kapıldılar.

CHP’nin Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ısrar ettiği, İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun kazanma olasılığını riskli bulduğu için kamuoyunun talebiyle paralel biçimde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önerdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise iki belediye başkanına “Olmaz” dediği aylardır belliydi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki taraf da pozisyonundan milim geri atmadı.

Kılıçdaroğlu masada her birinin oyları yüzde 1-2 civarında görünen 4 parti liderini –muhtemelen milletvekili vaadiyle- ikna etmeyi başardı fakat ittifakın diğer büyük ortağı ile uzlaşı yoluna gitmedi.

Kendisi adına başarılı bir taktik izleyerek Akşener’i yalnız bıraktı.

Akşener ise hem partisinin hem de tabanının talebi doğrultusunda kazanma olasılığı daha yüksek olan iki belediye başkanındaki kararlılığını korudu. (...)"