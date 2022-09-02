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Gündem O gelişme, Habertürk sunucusunu şok etmiş! Canlı yayında açıkladı
Gündem

O gelişme, Habertürk sunucusunu şok etmiş! Canlı yayında açıkladı

Habertürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, ekonomideki durum konuşulurken "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 12:23:00 -
O gelişme, Habertürk sunucusunu şok etmiş! Canlı yayında açıkladı

Habertürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, ekonomideki durum konuşulurken "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi.

Habertürk'te Para Gündem programına Ebru Baki'nin kahve fiyatıyla ilgili açıklaması damga vurdu. 

Dünya genelinde artan maliyetler ve enerji krizi konuşulurken Baki, kahve anısını paylaştı.

Ebru Baki, "Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta" diye konuştu.

 

 

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