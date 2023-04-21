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Gündem O gelişme Fatih Portakal'ı çılgına çevirdi! Zoruna mı gitti koçum
Gündem

O gelişme Fatih Portakal'ı çılgına çevirdi! Zoruna mı gitti koçum

Yeniakit Publisher
2023-04-21 08:57:00 -
O gelişme Fatih Portakal'ı çılgına çevirdi! Zoruna mı gitti koçum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdeleri sonrası rahatsız olanlardan biri de Fatih Portakal'dı. Portakal'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vizyon projeleri de hayata geçmeyi sürdürüyor.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarılırken törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara 2 müjde birden verdi.

Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" şeklinde konuştu.

Portakal rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri açıklamasından sonra muhalif kesimden isimler rahatsız olduklarını belli eden paylaşımlarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onlardan biri olan Fatih Portakal'ın, "Az kaldı. Sırada, 'Bir ay kiraları devlet karşılıyor' vaadini duyacağımızı düşünüyorum. Ha gayret!" paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

 

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