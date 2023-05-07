O gelişme, Dündar’ı yerinden hoplattı! Bu panik niye Uğur Abi?

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını söyledi.

Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi.

Kaset tartışmalarını değerlendiren Star yazarı Hüseyin Gülerce ise dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve destekçilerinde panik olduğunu belirten Gülerce, “Ben Uğur Dündar'ı paniklemiş halde hiç böyle görmemiştim. Sözcü TV'de, ‘Sakın yaymayın, iletmeyin, suç işlemiş olursunuz, savcılar yakanıza yapışır’ yollu ne uyarılar, tehditler yaptı" ifadelerine yer verdi. Gülerce, Kılıçdaroğlu'na üç soru yönelttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

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“Bir: Diyorsunuz ki, "Bir dizi önlemler aldık. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacağız. Bunu saptayacak programlar var."

Bu panik niye o zaman?

Madem ses kaydı sahte, siz o sahtekârlığı teknolojik/bilimsel olarak da ortaya koyabiliyorsunuz, CHP'de, 6'lı masadakilerde bu panik niye?

Uğur Dündar ki, yılların gazetecisi, televizyoncusu, hiç sahte bir ses kaydından panikler mi? Eli ayağına, dili damağına dolaşmış vaziyete düşer mi?

Ama şu da var. Sahte dediğiniz kaset, sizi çok ürkütmüş. Ya teknolojik olarak sahte olmadığı ispatlanırsa?

Kendinden emin ise neden panik yaşanıyor?

İki: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklamalarına göre de, Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'yle, PKK'yla ilintili hale getirmek için uluslararası ekipler tarafından bir çalışma yapıldığı bilgisi ulaşmış. Bu uluslararası ekipler, çalışmalarını akıllı bilgisayar sistemi ile yürütüyorlar. Yanıltıcı konuşma ve görüntü üretiyorlar. (Deep fake teknolojisi)

Kılıçdaroğlu kendinden emin ise neden panik yaşanıyor?

Yaşanıyor çünkü insanların Kılıçdaroğlu'na güveni kalmadı.

Ortadan 8 saat kaybolan ve hamburgerci hikâyesi uyduran biri insanlara güven verebilir mi?

Genel Başkanların aday olmasına ahlâksızlık/namussuzluk deyip aday olunca güven kalır mı?

Üç: FETÖ'nün kaset ve kumpas tezgâhının en büyük alıcısı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu idi.

Özellikle devlet içindeki FETÖ ekibinin ortaklaşa hazırladıkları Fuat Avni tertiplerini, CHP Grup toplantılarına taşıyan Kılıçdaroğlu idi.

Yayınlanacak diye panik yaptıkları kaset söz konusu olunca şimdi Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi.

Erdoğan hakkında sahte ses kayıtları yapıldığını söyledi

17/25 Aralık sürecinde Erdoğan hakkında da, deep fake teknolojisi ile sahte ses kayıtları üzerinden operasyon yapıldığını iki gün önce söyledi.

Ama o dönemde kayıtlar hakkında, "Ben daha kendisine başbakan demem" diye ahkâm kesiyordu.”