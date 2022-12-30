O gelişme, Davutoğlu'nun ekonomistinin gözlerini faltaşı gibi açtı! Hazımsıza bak hazımsıza

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kahveci, sırf AK Parti'ye vurmak için EYT eleştirisi yaptı. EYT'nin seçim yatırımı olduğunu iddia eden Kahveci, Davutoğlu'nun talimatıyla kaleme aldığı çok belli olan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İş EYT denilen ve ülkeyi seçim uğruna batıracak bir başka konuya geldi. 1992’de rahmetli Demirel ve şimdi de Erdoğan...

(...)

Bunları çok ama çok kez yazdım. Tekrar ediyorum: Bu sistem düzeltilmez ise sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi İskandinav ülkeleri gibi Türkiye’de batacak....

Bu kesin...

Kimse farklı sonuç beklemesin.

(...) 2018-2021 arası ülke nüfusumuz 2 milyon 676 bin kişi artarak 84 milyon 680 bine çıkmış. Ama bu 3 yılda 20 yaş altı nüfus -403 bin kişi azalmış. Buna karşılık 60-85 yaş grubu nüfus ise tam 1 milyon 226 bin kişi artmış.

Ve en kötü hikâye... Nüfus azalmasının temeli 0-4 yaş grubundan geliyor. Son 3 yılda 0-4 yaş grubu nüfus azalması -571 bin 377 kişi...

Hikâye bu... 20 yaş altı nüfus azalırken 60 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Ve bizler emekliliği teşvik ederek çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini satıyoruz; yiyoruz.

Ben evlatlarınızın kendi kişisel çıkarlarımıza kurban edilmesine karşıyım. (...)"