O gelişme, Ahmet Hakan'ı resmen çılgına çevirdi! "Sosyal medya denilen çöplük, bunlarla dolu" diyerek fena patladı

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında sosyal medyada yapılan Mustafa Sarıgül esprilerinin seviyesizliğini ele aldı. Hakan, bu esprilerin sosyal medyada hızla yayıldığını ve WhatsApp üzerinden de paylaşıldığını belirtti. Yazısında bu tür esprilere gülmediğini ve eğlenceli bulmadığını ifade eden Hakan, düzeysiz şakalar karşısında yüzünü buruşturup geçtiğini vurguladı. Hakan, sosyal medya platformlarını "çöplük" olarak nitelendirdiği köşesinde şunları kaydetti:

"Espriler, şakalar, komiklikler falan.

Sosyal medya denilen çöplük, bunlarla dolu.

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Sanki “en rezil Sarıgül şakasını kim yapacak” diye yarışma var.

Herkes sıraya girmiş.

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Sosyal medyada paylaşıyorlar buldukları şakayı.

Bununla yetinmeyip bir de WhatsApp’tan mesaj olarak yolluyorlar.

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Mecbur açıp bakıyorum. Hiç gülmüyorum. Eğlenceli de bulmuyorum.

Düzeysiz, rezil şeylerle karşılaşanların yaptıklarını yapıyorum: Yüzümü buruşturup geçiyorum."