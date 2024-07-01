O gelişme ABD'yi resmen çıldırttı! Türkiye bu işin neresinde? İşte detaylar
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, ABD'nin küresel hegemonyasının sona erdiğini söyledi. Özçelik, ABD'nin dünya genelinde iktidarları belirleme ve darbeler yapma döneminın sonuna gelindiğini belirtti. BRICS ülkelerinin ortak para birimi ve ödeme sistemi üzerinde yoğunlaştığını ve bu durumun ABD'yi çıldırttığını ifade eden Özçelik, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırında ve Afganistan'da başarısız olduğunu vurguladı. Özçelik, şunları kaydetti:
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, ABD'nin küresel hegemonyasının sona erdiğini söyledi. Özçelik, ABD'nin dünya genelinde iktidarları belirleme ve darbeler yapma döneminın sonuna gelindiğini belirtti. BRICS ülkelerinin ortak para birimi ve ödeme sistemi üzerinde yoğunlaştığını ve bu durumun ABD'yi çıldırttığını ifade eden Özçelik, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırında ve Afganistan'da başarısız olduğunu vurguladı. Özçelik, şunları kaydetti:
"Tek kutuplu dünya…
ABD her yerde at oynatıyordu.
Ülkelerde iktidarları o belirliyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sözünden çıkan oldu mu “darbe” yapıyordu.
Asya, Afrika, Latin Amerika…
Kan dökmediği ülke yok.
Yakın tarihimize bakalım.
Irak’ta bir milyon Müslüman Iraklıyı öldürdü.
Afganistan’da yaptıkları…
Çoğu bilinmiyor.
Libya, Suriye ve diğerleri…
İSYAN BÜYÜYOR
Ama artık bu dönemin sonuna gelindi.
Dünya halkları uyanıyor.
ABD’ye karşı isyan büyüyor.
Dünyanın her yerinde direniş var.
En kuvvetli silahı…
Ne nükleer bombalar ne F-35’leri…
En büyük silahı dolar.
Onun da sonu yaklaşıyor.
BRICS ülkeleri faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Ortak para birimi ve ödeme sistemi…
Yakında sonuç alınacağı görülüyor.
Amerika’yı çıldırtan da bu.
Artık kağıdı boyayıp 100 dolara satama dönemi bitiyor.
BAŞARAMIYOR
ABD’nin hamleleri…
Çoğu başarısız.
Amacına ulaşamıyor.
Eline yüzüne bulaştırıyor.
İsterseniz birkaç örnek verelim.
ABD-İSRAİL KORİDORU
Türkiye-Suriye sınırı…
Akdeniz’e ulaşacak bir koridor açmak istedi.
Kuracağı 2. İsrail’i denize ulaştıracaktı.
Türkiye ve bölge ülkeleri izin vermedi.
Darmadağın etti.
AFGANİSTAN
Afganistan’ı işgal etmişti.
Yönetimi onlar atıyordu.
Afganistan üzerinden başka hesapları vardı.
Çin’in parçalanması, Pakistan’ın hizaya sokulması…
Orta Asya planları…
Rusya’da Müslüman bölgelerin kışkırtılması.
Hesapları tutmadı.
Silahlarını da bırakıp kaçtılar.
Kabil Havaalanındaki görüntüler…
Her şeyi özetliyor.
15 TEMMUZ
ABD, AK Parti ve Erdoğan’dan rahatsızdı.
İktidardan indirmek için planlar yaptı.
15 Temmuz 2016’da harekete geçti.
Erdoğan’ı devirip yerine FETÖ’yü geçirmek istedi.
Ama Türk Ordusu ve halk izin vermedi.
Amerikancı darbeciler yakalandı.
Hapse atıldı, cezalandırıldı.
FETÖ karargâhı ABD’de.
Liderlerini korumaya alsa da başaramadı.
UKRAYNA
Ukrayna ve Gürcistan…
NATO’ya alıp Rusya ve Türkiye’yi kuşatacaktı.
Rusya izin vermedi.
Şu anda savaş sürüyor.
Ama ABD kaybetmiş durumda.
Rusya hedefine ulaşmak üzere.
GAZZE
ABD, Gazze’de İsrail’e destek verdi.
On binlerce çocuk ve sivili katlettiler.
Evlerini, işyerlerini yıktılar.
Ancak dirençlerini kıramadılar.
ABD’nin bütün tezleri çürüdü.
Dünyaya rezil oldular.
Savaş devam ediyor.
Batılılar bile “Filistinliler kazandı” diyor.
BOLİVYA
Son örnek Bolivya…
Çarşamba günü darbe yapmaya kalktılar.
General Jose Zuniga'yı harekete geçirdiler.
Devlet Başkanlığı Sarayını kuşattılar.
Başkan Luis Arce direndi.
Aynı 15 Temmuz’da yaşananlar oldu.
Halkı meydanlara davet etti.
Eski Devlet Başkanı Morales de sahaya indi.
Halkı harekete geçmeye çağırdı.
Latin Amerika’nın Asyalıları…
Küba, Venezuela, Brezilya,
Kolombiya, Nikaragua, …
Hepsi ABD hamlesine karşı çıktı.
Türkiye, Rusya, İran, …
Amerikancı darbe girişimine tepki verdi.
Darbe girişimi kısa sürede bastırıldı.
Jose Zuniga gözaltına alındı.
ABD yine başaramadı."