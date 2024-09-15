O fitne çabasına alet olmayalım! Tam bağımsız Türkiye hedefi ortak yeminimizdir ve bizler bunun askeriyiz

Yaşar Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki köşe yazısında Türkiye’deki darbelerin Atatürk ismiyle meşrulaştırılma çabalarını ele aldı. Hacısalihoğlu, her darbede Atatürk'ün isminin kullanıldığını ve bu maskenin emperyalist amaçlara hizmet ettiğini söyledi. Darbelerin Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli iradeyi hedef aldığını vurgulayan Hacısalihoğlu, tam bağımsız Türkiye hedefinin her zaman korunması gerektiğini belirtti. İşte Yaşar Hacısalihoğlu'nun yazısı:

"12 Eylül darbesinin 44. yılındayız. Türkiye'nin başına musallat olan darbelerin, askeri müdahalelerin sebep olduğu toplumsal yarılmalar, siyasi yaşamı derinden sarsan hamlelerden çok çektik.

Her darbe adeta bir sonrakinin atmosferinin iradesini taşıdı ve siyasete ayar vererek, siyasetin seyrini biçimlendirme gayretleri hiç eksilmedi. Darağaçlarında Başbakan, Bakanlar, siyasi tutuklular katledildi. Sözde yargılamalarla hukuku katleden adımlar pervasızca atıldı. İdamları topluma anlatırken; " Bir soldan, bir sağdan" diyen cuntacılar, darbeciler hukukun adil yargılamanın da katliamını yaptılar.

Tüm darbelerde, siyasete dolayısıyla millet iradesine silah gücüyle yapılan müdahalelerde daima bir gerekçe de arandı, yapılan hukuksuzluğu meşrulaştırma çabasına da girildi.

Nerdeyse hepsi birbirine benzer gerekçelere dayandırıldı ve yine hepsinde Atatürk ismi kullanıldı. Yine tüm darbelerde ve müdahalelerde daima dış el iradesi var oldu.

Emperyalizmin geleceğine hükmetmek istediği ülkelerde yaygın bir yöntem olarak kullandığı darbe seçeneğini ve millet iradesini vesayete bağlama yöntemini Türkiye'de daima devrede tuttu. Onun içinde Atatürk ismi kullanılmalıydı ve her zaman kullanılmaya devam edildi.

Hatırlayalım;

27 Mayıs 1960 Darbe Bildirisi; "Büyük Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bayrağımızdır..."

12 Mart 1971 Muhtıra metni;" Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak..."

12 Eylül 1980 Darbe Bildirisi; "Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti..."

28 Şubat 1997 MGK karar metni; "Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık..."

27 Nisan 2007 Muhtıra metni; "Atatürk'ün, "Ne mutlu Türküm diyene!" anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır..."

15 Temmuz 2016 Darbe girişimi bildirisi; "Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri..."

Görüldüğü gibi tüm darbe ve müdahale bildirilerinde Atatürk maskesi hep vardı.

Kara Harp Okulundaki yeni mezun Teğmenlerin kılıç çekerek yaptığı korsan yemin gösterisinde de Atatürk yine kullanıldı. Resmi tören ve yapılan resmi yeminden sonra yapılan bu korsan gösteri, birçok soru işaretini doğurmuştur. Bu gösterinin videosunu çekerek, sosyal medyada yayınlanması iradesi kim veya kimlere aittir? Yapılanın siyasi bir tartışmaya ve gerilime yola açacağı nasıl olurda hesap edilmez veya özellikle istenilen buysa buna kim veya kimler karar vermiştir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli ve en özgün yanı güçlü bir disipline sahip olmasıdır. Korsan gösteriyle açık bir disiplinsizlik; hangi saiklerle, hangi iradeyle, hangi özgüvenle yapılabilmiştir? Elbette tüm bunlar araştırılmalıdır. Öyle de yapılmaktadır.

Bilinmelidir ki, bugün dün olduğu gibi FETÖ'nün birçok sosyal medya hesabı Atatürk maskelidir. Emperyalizm ve tüm uzantıları her daim yine Atatürk maskesini kullanmaya hazırdır. Yapılan korsan gösterinin, atılan sloganın söylenen sözlerin içeriğinden bağımsız irdelenmesi gerekir. Meseleyi salt içerik tartışmasına dönüştürmek; TSK'yı, milli iradeyi yıpratmaya yönelik fitne çabasıdır.

Yine ve her daim unutmadan tekrar etmeyi ve hatırlatmayı görev kabul ederek diyoruz ki, emperyalizme ve tüm uzantılarına, maşalarına karşı enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefi ortak yeminimizdir.

Ve bizler bunun askeriyiz. (...)"

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