O eşyalar nereden geldi Hülya abla? Kılıçdaroğlu kendi belediye başkanını yalanladı!

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Elektrik faturasını ödemeyerek, enerjinin kesilmesine izin verip halkı kışkırtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "elektrik kesintisi" üzerinden şov yapmayı sürdürüyor.

Dün Ankara'da yaşayan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aileye ait evdeki elektriğin borcundan dolayı 4 aydır kesik olduğunu söyleyerek algı operasyonu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Demir ailesine ait evin elektriğinin kesik olmadığını, 4 ay içinde yalnız bir defa borcu ödenmemek sureti ile kesildiğini, bu kesintinin de Mart ayında sadece 5 gün sürdüğünü söyledi.

Yalana doymadı!

Kılıçdaroğlu bugün de evinin elektriğinin 10 aydır kesik olduğu iddia edilen Hülya Gültepe'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Gültepe'ye önce şu şikayetleri yaptırdı:

10 ay. Elektrik, doğalgaz kesik. Küçük tüpün üstünde su kaynatıyorum, çocukların altına bırakıyorum. Her kapıyı çaldım. Kapıyı açan yok. Belediyeye, kaymakamlığa, valiliğe gittim. Görüştürmediler, kapıdan bile içeri sokmadılar. Bana dediler ‘Valiye git’; valilik diyor ‘Kaymakamlığa git’; kaymakamlığa gidiyorum ‘Belediyeye git’. Artık hangisine gideceğim başkanım bilmiyorum.

Gültepe ardından da şu çalışılmış cümleyi kurdu: Keşke Cumhurbaşkanı siz olsanız.

O koltuklar nereden geldi Hülya abla?

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Gültepe, bundan 2 yıl önce Mersin'de eşyasız bir evde verdiği röportajla gündeme geldi.

Gültepe bu röportajında, 1'i kalp hastası 3 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, yardım istedi.

Ankara'da ikamet eden Hülya Gültepe'nin, Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edildiği ana ait fotoğraflarda evinin artık eşyasız olmadığı ortaya çıktı.

Kendi başkanını yalandı!

Gültepe'nin eşi 11 yıl önce kalp krizi sebebi ile vefat etti. Oğlu Mustafa'nın kalbinin delik olduğunu öğrenince de Ankara'ya taşındı.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eksikleri var, karşılanmıyor." algısı ile gündeme getirdiği Gültepe'ye dönemin CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından yardım edilmişti.

Gazete manşetlerinde, "Mustafa'ya doktor, anne Hülya'ya iş, kardeşlere kıyafet." ifadeleri kullanılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son icraatinde kendi belediye başkanını da yalanladı.