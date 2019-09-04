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O eski koca tutuklandı

Eskişehir’de, kendisini 15 yerinden bıçaklanan eski kocası ilk duruşmada tahliye edilen şüpheli, karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz üzerine görevli Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
O eski koca tutuklandı

Eskişehir’de, kendisini 15 yerinden bıçaklanan eski kocası ilk duruşmada tahliye edilen şüpheli, karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz üzerine görevli Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, birbirlerinden boşanmış olan ve bu sebeple de ayrı ayrı şehirlerde yaşayan, koca H.S.’nin mağdur kadın Ö.S.’yi bıçakla yaralaması olayının yargılaması esnasında mahkemece tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmiş olması nedeniyle bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında kararı eleştiren açıklama ve yorumların yapıldığını hatırlattı. Bunun üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için aşağıdaki basın açıklamasına gerek duyulduğunu belirten İrcal, açıklamasında şunları belirtti;


"31 Temmuz 2019 günü boşanmış olduğu eşi Ö.S.’nin yanına müşterek çocuklarını görmek için İstanbul ilinden gelen eski koca H.S. ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda koca eşini bıçakla yaralamıştır. Bu olay üzerine koca derhal yakalanmış ve tutuklanmıştır. Ardından mahkemeye cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. Mahkemece 3 Eylül 2019 tarihinde yapılan yargılama esnasında tutuklu kocanın haftada iki gün kolluk birimlerine imza vererek adli kontrol altına alınmasına ve cezaevinden tahliyesine karar verilmiş ve davanın görülmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Mahkemece verilen karar nihai bir karar olmayıp yargılama sonucunda suç sübuta ererse kanunda belirtildiği şekilde cezalandırılacağı aşikârdır. Verilen tahliye kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı incelemekle görevli Ağır Ceza Mahkemesince sanığın yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir.


Yargılamanın değişik aşamalarında kişilerin tutuklanması veya serbest bırakılması yahut serbest bırakılması üzerine yeniden itiraz edilerek tekrar tutuklanması gibi hususlar yasada düzenlenmiş durumlardır. Bu haller mağdurun hakları ile sanığın hukuki durumlarını güvence altına almak için kanunla konulmuştur. Bu olayda da böyle bir hal yaşanmış, mahkemece tahliyesine karar verilen sanık hakkında mağdur taraf ile Cumhuriyet Başsavcılığımız kendisine tanınmış yasal itiraz hakkını kullanmıştır. Bu itirazları inceleyen üst mahkeme de itirazı haklı görmüş ve sanığın yeniden tutuklanmasına karar vermiştir. Doğal olarak verilen bu son kararda itiraza tabiidir. Bu aşamalarda verilen kararları açık yargılama faaliyetinin doğal sonuçları olarak görmek gerekir.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
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