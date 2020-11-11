"O eski halinden eser yok şimdi" demişti... İmamoğlu haklı çıktı, pislikten geçilmiyor

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nun restore ettik dediği İstanbul Otogarı'nın son hali ortaya çıktı.

"O eski halinden eser yok şimdi" diyerek otogarı yenilediğini iddia eden CHP'li İmamoğlu'nun, hiçbir şey yapmadığı belirlendi.

Görüntülerde İstanbul Otogarı'nın pislikten geçilmediği görüldü.

İstanbul Otogarı'nı restore ettiğini iddia etmişti

CHP'li İmamoğlu'nun otogarı restore ettiğini iddia etmiş ve şu ifadelerde bulunmuştu:

"O eski halinden eser yok şimdi. Her gün yüzbinlerce İstanbullu kullanıyordu ama yıllardır karanlık, izbe ve kirliydi. Şimdi aydınlık, güvenli ve tertemiz"