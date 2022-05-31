O da uçuşa geçti! Muharrem İnce oy oranını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim anketi yaptırdıklarını ve yüzde 7 barajını geçtiklerini ileri sürdü.

İnce, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Eskişehir'deki bir davet salonunda basın toplantısı düzenledi.

İnce, burada bir gazetecinin "Anket yaptırdınız mı?" sorusuna cevap verdi.

Anket yaptırdıklarını belirten İnce, barajı geçtiklerini iddia ederek şunları ileri sürdü:

"Yaptırdık. Barajı da geçiyoruz. Merak etme. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz."